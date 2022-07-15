Аке не покинет "Манчестер Сити"
Защитник Натан Аке, которого пытался переманить "Челси", не покинет "Манчестер Сити" этим летом.
Согласно слухам, "Челси" уже согласовал условия личного контракта с Аке, которого "синие" продали в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов в 2017 году.
Однако компромисс между "Челси" и "Сити" так и не был достигнут. На "Этихад" решили, что предлагаемые "синими" условия не являются правильными.
В конце концов, сообщает The Athletic, "Сити" и Аке решили продолжить свои отношения. Натан этим ничуть не расстроился, поскольку является популярным членом в раздевалке и ощущает доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.
15.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
Оййй как заеебись!
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Отлегло.
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Ущербные пенсы могут заинтересовать только всяких Стерлингов. Как только игрок более перспективный, как Аке, никто в синюю помойку уже не идет.
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Отлично. Больше шансов, что Колвилл останется
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король гпенсов!)
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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