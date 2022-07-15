Аке не покинет "Манчестер Сити"

Натан Аке Защитник Натан Аке, которого пытался переманить "Челси", не покинет "Манчестер Сити" этим летом.

Согласно слухам, "Челси" уже согласовал условия личного контракта с Аке, которого "синие" продали в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов в 2017 году.

Однако компромисс между "Челси" и "Сити" так и не был достигнут. На "Этихад" решили, что предлагаемые "синими" условия не являются правильными.

В конце концов, сообщает The Athletic, "Сити" и Аке решили продолжить свои отношения. Натан этим ничуть не расстроился, поскольку является популярным членом в раздевалке и ощущает доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.


Метки Аке, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 13:00

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  1. chelsiukpro 15.07.2022 14:00 # chelsiukpro
    Оййй как заеебись!

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  2. ensiferum 15.07.2022 13:46 # ensiferum
    Отлегло.

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  3. superglor 15.07.2022 13:33 # superglor
    Ущербные пенсы могут заинтересовать только всяких Стерлингов. Как только игрок более перспективный, как Аке, никто в синюю помойку уже не идет.

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  4. leysan 15.07.2022 13:28 # leysan
    Отлично. Больше шансов, что Колвилл останется

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  5. mixmaster 15.07.2022 13:20 # mixmaster
    король гпенсов!)

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  6. true-manc 15.07.2022 13:17 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  7. englandonelove 15.07.2022 13:11 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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