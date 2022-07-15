Аке не покинет "Манчестер Сити"

Защитник Натан Аке, которого пытался переманить "Челси", не покинет "Манчестер Сити" этим летом.

Согласно слухам, "Челси" уже согласовал условия личного контракта с Аке, которого "синие" продали в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов в 2017 году.



Однако компромисс между "Челси" и "Сити" так и не был достигнут. На "Этихад" решили, что предлагаемые "синими" условия не являются правильными.



В конце концов, сообщает The Athletic, "Сити" и Аке решили продолжить свои отношения. Натан этим ничуть не расстроился, поскольку является популярным членом в раздевалке и ощущает доверие главного тренера Хосепа Гвардиолы.