"Ноттингем Форест" подписал Хеннесси

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Бернли" Уэйна Хеннесси.

35-летний Хеннесси заключил с "Форест" контракт до 2024 года. В лице Уэйна "лесники" получили голкипера, на счету которого 183 сыгранных в Премьер-Лиге матча и 103 поединка за сборную Уэльса.



Хеннесси провел в "Бернли" только один сезон, сыграв там три матча. До этого Уэйн также выступал за "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас".



В новом сезоне валлийцу предстоит страховать Дина Хендерсона, которого "Форест" арендовал у "Манчестер Юнайтед" и который должен стать первым номером "лесников".