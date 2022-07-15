"Брайтон" и "Аякс" сражаются за Басси

"Брайтон" и "Аякс" ведут борьбу за защитника "Рейнджерс" Калвина Басси.

По информации Sky Sports, 22-летний Басси вызывает серьезный интерес из Серии А и Бундеслиги, и минимум семь клубов наблюдают за ситуацией Калвина.



Больше других в услугах игрока сборной Нигерии заинтересованы "Брайтон" и "Аякс", чей главный тренер Альфред Шредер уже поговорил с защитником по телефону.



"Рейнджерс" рассчитывает выручить свыше 20 миллионов фунтов за Басси, который два года назад был куплен у "Лестера" за 230,000 фунтов.