Клопп не думает, что титул разыграют только "Ливерпуль" и "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что в новом сезоне его команда и "Манчестер Сити" будут единственными претендентами на титул Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" и "Сити" разделили все пять последних титулов Премьер-Лиги. В прошлом сезоне "красные" финишировали всего в одном очке позади "горожан", но с приличным отрывом от остальных команд.



Тем не менее, в преддверии новой кампании Клопп ожидает ожесточенной конкуренции не только со стороны "Сити".



"Мы ("Ливерпуль" и "Сити") не так уж сильно впереди. Постоянно возникает это ложное впечатление из-за количества очков в прошлом сезоне".



Мы четыре раза играли против "Челси" — я не знаю, насколько больше очков у нас было — и не одержали ни одной победы. Так сложилось не потому, что мы плохо сыграли в те дни. Мы были очень хороши, но по итогам 90 минут, до пенальти, нам ни разу не удалось победить их, поэтому "Челси" невероятно силен".



"Взгляните на "Тоттенхэм" и то, что они делают в данный момент. Они не стали хуже. Никуда не делся "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" начинает с чистого листа".



"Мне все равно, сколько очков у нас было в прошлом сезоне. Меня интересует лишь то, что мы сможем получить в этом сезоне, и я настроен позитивно, очень оптимистично, однако я не могу быть уверен насчет чего-либо — нам придется сражаться, а там посмотрим", — сообщил Клопп ESPN.