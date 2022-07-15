Тухель не знает, вернется ли Лукаку в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не знает, вернется ли нападающий Ромелу Лукаку после аренды.

Всего год назад "Челси" потратил 97.5 млн. фунтов на приобретение Лукаку из "Интера", а этим летом Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



Арендное соглашение рассчитано на сезон 2022/23 и не предусматривает опции выкупа, однако Тухель не знает, есть ли у 29-летнего бельгийца будущее на "Стэмфорд Бридж".



"Совместно с владельцами мы решили, что отпустим его. Такова была его воля, у нас была возможность для этого, и мы отпустили его".



"Сейчас мы пригласили Рахима Стерлинга, который значительно добавит нам гибкости, мобильности и вариативности впереди, даже если мы больше никого не подпишем".



"Конечно, учитывая тот факт, что он ушел только в аренду, вероятность его возвращения существует. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом. Вероятность есть", — цитирует Тухеля Daily Mail.