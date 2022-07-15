Тухель не знает, вернется ли Лукаку в "Челси"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не знает, вернется ли нападающий Ромелу Лукаку после аренды.

Всего год назад "Челси" потратил 97.5 млн. фунтов на приобретение Лукаку из "Интера", а этим летом Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано на сезон 2022/23 и не предусматривает опции выкупа, однако Тухель не знает, есть ли у 29-летнего бельгийца будущее на "Стэмфорд Бридж".

"Совместно с владельцами мы решили, что отпустим его. Такова была его воля, у нас была возможность для этого, и мы отпустили его".

"Сейчас мы пригласили Рахима Стерлинга, который значительно добавит нам гибкости, мобильности и вариативности впереди, даже если мы больше никого не подпишем".

"Конечно, учитывая тот факт, что он ушел только в аренду, вероятность его возвращения существует. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом. Вероятность есть", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Интер, Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 09:00

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  1. liverpool888 15.07.2022 09:45 # liverpool888
    Скорее всего это зависит от того, останется ли Тухель в клубе по окончании нового сезона

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