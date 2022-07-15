Тухель не знает, вернется ли Лукаку в "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не знает, вернется ли нападающий Ромелу Лукаку после аренды.
Всего год назад "Челси" потратил 97.5 млн. фунтов на приобретение Лукаку из "Интера", а этим летом Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано на сезон 2022/23 и не предусматривает опции выкупа, однако Тухель не знает, есть ли у 29-летнего бельгийца будущее на "Стэмфорд Бридж".
"Совместно с владельцами мы решили, что отпустим его. Такова была его воля, у нас была возможность для этого, и мы отпустили его".
"Сейчас мы пригласили Рахима Стерлинга, который значительно добавит нам гибкости, мобильности и вариативности впереди, даже если мы больше никого не подпишем".
"Конечно, учитывая тот факт, что он ушел только в аренду, вероятность его возвращения существует. Я не знаю, насколько это вероятно, но не мне судить об этом. Вероятность есть", — цитирует Тухеля Daily Mail.
15.07.2022 09:00
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Скорее всего это зависит от того, останется ли Тухель в клубе по окончании нового сезона
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