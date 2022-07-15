Виейра развеял слухи насчет ухода Захи

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра развеял слухи, отправляющие вингера Уилфрида Заху в "Рому".

Согласно слухам, Заха стал трансферной целью для главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо, который надеется воспользоваться тем, что контракт Уилфрида истекает уже через год.



Также пресса спекулировала о том, что нападающий "Ромы" Феликс Афена-Гьян может перейти в противоположном направлении, однако Виейра призывает этому не верить.



"Думаю, это очередная газетная история. Думаю, сейчас такой период, когда насчет игроков есть много спекуляций. Для меня и для клуба по-настоящему важно то, что Уилфрид вернулся вовремя и упорно трудится, чтобы хорошо провести сезон".



"Это самое важное. А то, что пишут в газетах, очень сложно контролировать. Мне известно, что он счастлив в нашем футбольном поле и хочет провести хороший сезон за наш футбольный клуб", — цитирует Виейра Sky Sports.