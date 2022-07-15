Мошири исключает продажу "Эвертона"
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заявил, что не собирается продавать свой клуб.
В прошлом месяце появилась информация о том, что американский консорциум, представляемый бывшим исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, ведет переговоры с Мошири о покупке "Эвертона".
И хотя Фархад открыт ко внешним инвестициям в свой глубоко убыточный актив, речи о полной продаже клуба нет.
"Мы всегда будем прагматичны, изучая все потенциальные возможности для инвестиций".
"Но я бы хотел заверить всех вас, что футбольный клуб "Эвертон" не продается", — говорится в открытом письме Мошири болельщикам.
15.07.2022 07:00
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