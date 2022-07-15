"Ньюкасл" не будет покупать Диаби и Исака

Александер Исак "Ньюкасл" отказался от своих планов по приобретению вингера "Байера" Муссы Диаби и нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака.

Как сообщает The Telegraph, изначально Диаби и Исак входили в число главных трансферных целей "сорок" на летнее трансферное окно.

Однако в переговорах и по Муссе, и по Александеру "Ньюкасл" столкнулся с тем, что их клубы требуют чересчур большую компенсацию, а сами игроки — чересчур большую зарплату.

Поэтому "сороки" потеряли интерес к Диаби и Исаку и переключились на более молодых и менее известных игроков, чье приобретение будет более адекватным по соотношению цены и качества.

Добавим, что за Диаби "Байер" потребовал 60 миллионов фунтов, тогда как Исака "Реал Сосьедад" был готов отпустить только за отступные за 76 млн. фунтов.


Метки Байер, Диаби, Исак, Ньюкасл, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 00:05

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