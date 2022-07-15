"Ньюкасл" не будет покупать Диаби и Исака

"Ньюкасл" отказался от своих планов по приобретению вингера "Байера" Муссы Диаби и нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака.

Как сообщает The Telegraph, изначально Диаби и Исак входили в число главных трансферных целей "сорок" на летнее трансферное окно.



Однако в переговорах и по Муссе, и по Александеру "Ньюкасл" столкнулся с тем, что их клубы требуют чересчур большую компенсацию, а сами игроки — чересчур большую зарплату.



Поэтому "сороки" потеряли интерес к Диаби и Исаку и переключились на более молодых и менее известных игроков, чье приобретение будет более адекватным по соотношению цены и качества.



Добавим, что за Диаби "Байер" потребовал 60 миллионов фунтов, тогда как Исака "Реал Сосьедад" был готов отпустить только за отступные за 76 млн. фунтов.