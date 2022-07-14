"Ювентус" вступил в переговоры с "Арсеналом" насчет Габриэля

Габриэль "Ювентус" обратился к "Арсеналу" насчет приобретения центрального защитника Габриэля Магальяэса.

В данный момент "Ювентус" находится на пороге расставания с Маттейсом Де Лигтом, который отказался от продления своего контракта и выразил желание отправиться в "Баварию".

Изначально "Ювентус" присмотрел Калиду Кулибали из "Наполи" на замену Де Лигту, однако 31-летний сенегалец уже одной ногой находится в "Челси".

Как стало известно The Independent, в сложившейся ситуации клуб из Турина сосредоточил свое внимание на Габриэле, и переговоры по 24-летнему бразильцу уже стартовали.

И хотя сам Габриэль открыт к переезду в Серию А, "Арсенал" готов обсуждать расставание с ведущим защитником, только начиная с суммы в 50 миллионов фунтов.

При этом "Ювентус" может попытаться сбить цену за Габриэля, предложив "канонирам" включить в сделку кого-нибудь из своих игроков вроде Адриена Рабьо или Артура Мело.


Метки Арсенал, Габриэль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 23:00

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  1. chlesea88 14.07.2022 23:50 # chlesea88
    напоминает джуру, привозила

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  2. takernotagiver 14.07.2022 23:40 # takernotagiver
    Старая Синьора, иди нах*й. Охренели совсем

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