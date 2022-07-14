"Ювентус" вступил в переговоры с "Арсеналом" насчет Габриэля

"Ювентус" обратился к "Арсеналу" насчет приобретения центрального защитника Габриэля Магальяэса.

В данный момент "Ювентус" находится на пороге расставания с Маттейсом Де Лигтом, который отказался от продления своего контракта и выразил желание отправиться в "Баварию".



Изначально "Ювентус" присмотрел Калиду Кулибали из "Наполи" на замену Де Лигту, однако 31-летний сенегалец уже одной ногой находится в "Челси".



Как стало известно The Independent, в сложившейся ситуации клуб из Турина сосредоточил свое внимание на Габриэле, и переговоры по 24-летнему бразильцу уже стартовали.



И хотя сам Габриэль открыт к переезду в Серию А, "Арсенал" готов обсуждать расставание с ведущим защитником, только начиная с суммы в 50 миллионов фунтов.



При этом "Ювентус" может попытаться сбить цену за Габриэля, предложив "канонирам" включить в сделку кого-нибудь из своих игроков вроде Адриена Рабьо или Артура Мело.