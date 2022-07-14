"Тоттенхэм" "очень близок" к покупке Спенса

"Тоттенхэм" "очень близок" к приобретению правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

Вот уже несколько недель "Тоттенхэм" пытается договориться с "Мидлсбро" о компенсации за Спенса, который блестяще отыграл прошлый сезон за "Ноттингем Форест" на правах аренды.



Таблоиды несколько раз сообщали, что сделка близка, однако Sky Sports уверяет, что на сей раз компромисс действительно вот-вот будет достигнут.



Ожидается, что "Боро" гарантированно получит за 21-летнего англичанина 12.5 млн. фунтов, однако за счет бонусов компенсация может вырасти до 20 млн. фунтов.



Спенсу предстоит стать уже шестым новичком команды Антонио Конте этим летом после Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.