"Юнайтед" договорился с "Барселоной" по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" полностью согласовал с "Барселоной" условия трансфера полузащитника Френки Де Йонга.

Несмотря на слухи о скептическом отношении Де Йонга к "Юнайтед" и слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты о нежелании продавать Френки, "красные дьяволы" продолжают сражаться за 25-летнего голландца.



Как стало известно The Athletic, сейчас два клуба полностью договорились. Если сделка состоится, "Барселона" получит гарантированную сумму в 75 миллионов евро (63 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Теперь "Юнайтед" бросает все силы на уговоры самого Де Йонга. Еще одна помеха — задолженность "Барселоны" перед Френки в 17 млн. евро (14.4 млн. фунтов) по зарплате.



Добавим, в 2019 году Де Йонг был куплен "Барселоной" у "Аякса" за 86 млн. фунтов. С тех пор Френки сыграл почти 100 матчей в Ла Лиге.