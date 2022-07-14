"Брентфорд" подписал Стракошу

"Брентфорд" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Лацио" Томаса Стракошу.

Стракоша заключил с "Брентфордом" трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и стал третьим новичком "пчел" в это трансферное окно после Аарона Хики и Кина Льюис-Поттера.



27-летний Стракоша сыграл свыше 200 матчей за "Лацио", включая свыше 150 в Серии А, а за сборную Албании провел 19 поединков.



"Я рад, что нам удалось подписать голкипера топ-уровня. Он долгое время был первым номером в "Лацио", что очень впечатляет. Он поиграл в Серии А и еврокубках, и он добавит нам этого опыта. Он соответствует нашей вратарской модели. Давин Райя и Мэттью Кокс составят ему хорошую компанию и будут подстегивать друг друга", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.