"Брентфорд" подписал Стракошу

Томас Стракоша "Брентфорд" подписал свободным агентом бывшего голкипера "Лацио" Томаса Стракошу.

Стракоша заключил с "Брентфордом" трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и стал третьим новичком "пчел" в это трансферное окно после Аарона Хики и Кина Льюис-Поттера.

27-летний Стракоша сыграл свыше 200 матчей за "Лацио", включая свыше 150 в Серии А, а за сборную Албании провел 19 поединков.

"Я рад, что нам удалось подписать голкипера топ-уровня. Он долгое время был первым номером в "Лацио", что очень впечатляет. Он поиграл в Серии А и еврокубках, и он добавит нам этого опыта. Он соответствует нашей вратарской модели. Давин Райя и Мэттью Кокс составят ему хорошую компанию и будут подстегивать друг друга", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.


Метки Брентфорд, Лацио, Стракоша, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 20:00

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  1. falla 14.07.2022 20:31 # falla
    Основным будет!

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  2. alexomck 14.07.2022 20:21 # alexomck
    что у них за фотограф депрессивный, где все фотки на черном фоне, к вылету чтоль готовятся

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