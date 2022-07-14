Тухель: "Покупка нападающего — не приоритет для "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что в данный момент покупка нападающего не является его приоритетом.

Ранее этим летом Тухель отпустил несчастного Ромелу Лукаку назад в "Интер". Восполнить эту потерю "Челси" поможет купленный у "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.



С переходом к "синим" также связывают Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Неймара из ПСЖ, однако у Тухеля есть более насущные проблемы.



"Я бы не стал исключать этого (покупки нападающего), но прямо сейчас это не приоритет. Прямо сейчас приоритет — оборона, и это не секрет. А дальше посмотрим, какие есть возможности".



"Мы соперничаем с двумя командами высшего уровня, но также есть "Тоттенхэм", который очень активен и агрессивен, сработав очень рано в это трансферное окно. У них, возможно, еще никогда не было состава сильнее, и у них один из лучших тренеров в мире".



"Манчестер Юнайтед" никогда не стесняется звать нового тренера, а "Арсенал" уже совершил ряд больших приобретений, поэтому нам нужно не отставать", — сообщил Тухель Sky Sports.