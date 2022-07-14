"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Кунде
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Арендованный на днях у "Барселоны" защитник Клеман Лангле стал уже пятым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно, однако Football.London утверждает, что главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет совершить еще два-три приобретения.
Со стороны "Тоттенхэма" существует серьезный интерес к Кунде, за которым с прошлого лета охотится "Челси".
Однако сейчас "Челси" покупает Калиду Кулибали из "Наполи" и находится на пороге договоренности с "Манчестер Сити" по Натану Аке, поэтому переезд Жюля на "Стэмфорд Бридж" под большим вопросом.
Проблема для "Тоттенхэма" в том, что "Севилья" оценивает Кунде в 65 миллионов фунтов, а среди претендентов на 23-летнего француза также значатся ПСЖ и "Барселона".
14.07.2022 18:00
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Кто это? Почему он стоит 65 млн?
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Огонь)))
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