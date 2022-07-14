"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Кунде

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Арендованный на днях у "Барселоны" защитник Клеман Лангле стал уже пятым новичком "Тоттенхэма" в это трансферное окно, однако Football.London утверждает, что главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет совершить еще два-три приобретения.



Со стороны "Тоттенхэма" существует серьезный интерес к Кунде, за которым с прошлого лета охотится "Челси".



Однако сейчас "Челси" покупает Калиду Кулибали из "Наполи" и находится на пороге договоренности с "Манчестер Сити" по Натану Аке, поэтому переезд Жюля на "Стэмфорд Бридж" под большим вопросом.



Проблема для "Тоттенхэма" в том, что "Севилья" оценивает Кунде в 65 миллионов фунтов, а среди претендентов на 23-летнего француза также значатся ПСЖ и "Барселона".