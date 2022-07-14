"Челси", "Бавария" и ПСЖ отказались от приглашения Роналду

Уже три европейских гранда, которые могли бы позволит себе Криштиану Роналду, отказались от приглашения нападающего "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Роналду должен был вернуться из отпуска еще полторы недели назад. Криштиану до сих пор этого не сделал, не поехав с "Юнайтед" в турне по Таиланду и Австралии.



37-летний португалец уже попросил "красных дьяволов" отпустить его из клуба, потому что в новом сезоне хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Однако количество возможностей, которые есть перед Роналду для продолжения карьеры, схлопывается на глазах. По информации Daily Mail, "Челси" присоединился к "Баварии" и ПСЖ в своем решении отказаться от приглашения Криштиану.



Новый владелец "Челси" Тодд Бели всерьез помышлял о том, чтобы приобрести Роналду, однако после переговоров с главным тренером Томасом Тухелем потерял интерес к Криштиану.



Тухель сказал Бели, что хочет делать ставку на развитие командной игры, а не на сильных отдельных личностей вроде Роналду. Кроме того, Томас считает, что приход Криштиану негативно бы сказался на новичке Рахиме Стерлинге.