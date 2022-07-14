"Арсенал" работает над трансфером Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" работает над трансфером крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Украины Александра Зинченко.

Только на прошлой неделе "Арсенал" объявил о приобретении нападающего Габриэля Жезуса из "Сити" за 45 миллионов фунтов.

The Athletic может подтвердить, что сейчас "канониры" и "горожане" вновь сели за стол переговоров и обсуждают условия трансфера Зинченко.

"Арсенал" решил сосредоточиться на 25-летнем украинце после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за универсала "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Издание добавляет, что "Сити" открыт к расставанию с Александром, если за того будут предложены правильные деньги.


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 16:00

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  1. true-manc 14.07.2022 16:01 # true-manc
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