МЮ согласовал покупку Лисандро Мартинеса

Лисандро Мартинес и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аяксом" насчет компенсации за защитника Лисандро Мартинеса.

Как стало известно talkSPORT, после нескольких недель переговоров "Аякс" согласился отпустить Мартинеса в "Юнайтед" за 46 миллионов фунтов.

Лисандро пропустил тренировку чемпионов Эредивизии в четверг и, как ожидается, присоединится к "красным дьяволам", находящимся сейчас в турне в Австралии, уже на выходных.

В "Юнайтед" 24-летний аргентинец, в услугах которого также был заинтересован "Арсенал", воссоединится с тренером Эриком Тен Хагом, который сам едва сменил Амстердам на Манчестер.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 15:00

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  1. keane16 14.07.2022 15:53 # keane16
    ебанный насос, очередной полупокер в защите.
    как минимум на рынке было 2 заща примерно за такие же деньги, но профильные защи и куда топовее. сука блеа

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  2. jirrort 14.07.2022 15:40 # jirrort
    Нужно больше бомжей из эредивизии!!!

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  3. insomniac 14.07.2022 15:39 # insomniac
    вместо магваера?

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