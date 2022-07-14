МЮ согласовал покупку Лисандро Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аяксом" насчет компенсации за защитника Лисандро Мартинеса.
Как стало известно talkSPORT, после нескольких недель переговоров "Аякс" согласился отпустить Мартинеса в "Юнайтед" за 46 миллионов фунтов.
Лисандро пропустил тренировку чемпионов Эредивизии в четверг и, как ожидается, присоединится к "красным дьяволам", находящимся сейчас в турне в Австралии, уже на выходных.
В "Юнайтед" 24-летний аргентинец, в услугах которого также был заинтересован "Арсенал", воссоединится с тренером Эриком Тен Хагом, который сам едва сменил Амстердам на Манчестер.
14.07.2022 15:00
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Последние комментарии:
ебанный насос, очередной полупокер в защите.
как минимум на рынке было 2 заща примерно за такие же деньги, но профильные защи и куда топовее. сука блеа
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Нужно больше бомжей из эредивизии!!!
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вместо магваера?
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