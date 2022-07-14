МЮ согласовал покупку Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аяксом" насчет компенсации за защитника Лисандро Мартинеса.

Как стало известно talkSPORT, после нескольких недель переговоров "Аякс" согласился отпустить Мартинеса в "Юнайтед" за 46 миллионов фунтов.



Лисандро пропустил тренировку чемпионов Эредивизии в четверг и, как ожидается, присоединится к "красным дьяволам", находящимся сейчас в турне в Австралии, уже на выходных.



В "Юнайтед" 24-летний аргентинец, в услугах которого также был заинтересован "Арсенал", воссоединится с тренером Эриком Тен Хагом, который сам едва сменил Амстердам на Манчестер.