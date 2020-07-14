Тен Хаг: "Рэшфорд — символ академии МЮ"

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал нападающего Маркуса Рэшфорда "символом" академии "красных дьяволов".

24-летний Рэшфорд забил только пять голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе даже появились слухи, что Маркус может покинуть родной клуб.

Однако Тен Хаг хочет помочь Рэшфорду и другим молодым игрокам реализовать свой потенциал.

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" обладает огромным потенциалом и действительно хорошими игроками".

"У нас есть опытные игроки, но также много молодых игроков, молодых парней с большим потенциалом. Теперь нужно реализовать этот потенциал, а для этого нужно много работать".

"Манчестер Юнайтед" и знаменит этим. Маркус Рэшфорд — один из них, не так ли? Он является символом академии "Манчестер Юнайтед", и на подходе у нас больше талантов", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 14:00

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  1. mancunia-planet 14.07.2022 14:21 # mancunia-planet
    Очень средненький нигер, ну иво нахер

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  2. h22o 14.07.2022 14:08 # h22o
    восходящая звезда, которая не взошла - новые символы МЮ

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