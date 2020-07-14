Тен Хаг: "Рэшфорд — символ академии МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал нападающего Маркуса Рэшфорда "символом" академии "красных дьяволов".

24-летний Рэшфорд забил только пять голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе даже появились слухи, что Маркус может покинуть родной клуб.



Однако Тен Хаг хочет помочь Рэшфорду и другим молодым игрокам реализовать свой потенциал.



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" обладает огромным потенциалом и действительно хорошими игроками".



"У нас есть опытные игроки, но также много молодых игроков, молодых парней с большим потенциалом. Теперь нужно реализовать этот потенциал, а для этого нужно много работать".



"Манчестер Юнайтед" и знаменит этим. Маркус Рэшфорд — один из них, не так ли? Он является символом академии "Манчестер Юнайтед", и на подходе у нас больше талантов", — цитирует Тен Хага Sky Sports.