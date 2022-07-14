"Ливерпуль" продлил контракт со Standard Chartered

"Ливерпуль" продлил спонсорский контракт с банком Standard Chartered до 2027 года.

Standard Chartered является титульным спонсором "Ливерпуля" с 2010 года. В 2018 стороны продлили сотрудничество на условиях, которые гарантировали "красным" по 40 миллионов фунтов каждый сезон.



Предыдущий контракт был действителен до мая 2023, и "красные" всерьез помышляли о смене титульного спонсора, проведя переговоры с одной из компаний из сферы криптовалют.



Тем не менее, эмблема Standard Chartered останется спереди игровых футболок "Ливерпуля" — стороны договорились о продлении сотрудничества до окончания сезона 2026/27 на значительно более выгодных для мерсисайдского клуба условиях.



Если верить The Times, со следующего года Standard Chartered будет платить "Ливерпулю" минимум 50 млн. фунтов в год.