Тухель: "Стерлинг был нашим приоритетом номер один"
Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, что вингер Рахим Стерлинг был трансферной целью номер один его клуба на это лето.
Накануне "Челси" совершил свое первое приобретение этим летом, подтвердив переход Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов.
Тухель считает, что 27-летний англичанин значительно усилит "синих" и разнообразит игру команды впереди.
"Это был наш приоритет номер один, и мы очень взволнованы и суперсчастливы, что это случилось".
"Он станет большим усилением нашего состава, и это именно то, что мы искали в плане возраста, опыта и стиля игры".
"Когда у игрока останется один год по контракту, в наши дни всегда есть пространство для переговоров и возможностей. Этим мы и воспользовались. Мы смогли очень быстро убедить его. Он убедился, сделал все необходимое, а мы постарались изо все сих, чтобы это случилось. Мы идеально подошли друг другу".
"Он значительно придаст нам гибкости, мобильности и вариативности в атакующей игре", — цитирует Тухеля Sky Sports.
14.07.2022 11:00
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Последние комментарии:
Хороший трансфер для Челси! Англик, опытный игрок, по статисти гол + пас хороший показатель, деньги нормальные не переплочены.... добавит по краям креатива сто пудова так что согласен с Тухелем
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Челси со времён Косты не хватает конкретного страйкера. Много было после, но никто реально не вывозил. А они покупают Стерлинга и Тухель рассказывает, что это была цель номер 1. Странный трансфер, учитывая наличие Вернера, Пулишича,, Одои... Он хорошо может протащить мяч, классный дриблинг, вход в штрафную, но всё выше перечисленные + Маунт могут то же самое. Стерлинг конечно добавит качества и вариантов ротации, но лучше бы потратились на забивного цн. А так опять Хаверц в качестве цн, который забивает по большим праздникам, ну такое себе решение.
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Ждём слов стерлинга что он с детства хотел в челси!
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конечно , конечно. Рафинья вышел из чата погубамских)))
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Странное приобретение, учитывая, что качественный №9 отсутствует напрочь...
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Главное чтобы не подвел, хотя честно, я не понимаю зачем он особо нужен, посмотрим как себя проявит
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