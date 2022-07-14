Тухель: "Стерлинг был нашим приоритетом номер один"

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, что вингер Рахим Стерлинг был трансферной целью номер один его клуба на это лето.

Накануне "Челси" совершил свое первое приобретение этим летом, подтвердив переход Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов.



Тухель считает, что 27-летний англичанин значительно усилит "синих" и разнообразит игру команды впереди.



"Это был наш приоритет номер один, и мы очень взволнованы и суперсчастливы, что это случилось".



"Он станет большим усилением нашего состава, и это именно то, что мы искали в плане возраста, опыта и стиля игры".



"Когда у игрока останется один год по контракту, в наши дни всегда есть пространство для переговоров и возможностей. Этим мы и воспользовались. Мы смогли очень быстро убедить его. Он убедился, сделал все необходимое, а мы постарались изо все сих, чтобы это случилось. Мы идеально подошли друг другу".



"Он значительно придаст нам гибкости, мобильности и вариативности в атакующей игре", — цитирует Тухеля Sky Sports.