Конте: "Сон — один из лучших игроков в мире"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал своего нападающего Сона Хен Мина "одним из лучших игроков в мире".
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Сон разделил "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля", хотя в символическую сборную года не вошел.
Конте счастлив, что в его команде есть 30-летний южнокореец, который не только хорошо играет, но и положительно влияет на атмосферу в команде.
"Он знает мое мнение о нем. Каждый раз, когда я говорю о нем, я могу сказать лишь хорошее".
"Мне очень повезло, что он есть в моей команде. Приятно обладать такого рода игроком. Он всегда тренируется с улыбкой, у него всегда отличный настрой, отличная самоотдача".
"Он игрок топ-уровня, у него огромное мастерство. Он отлично владеет правой ногой и левой ногой, он много бегает. Очень сложно требовать от игрока больше. Мы говорим об игроке мирового уровня, одном из лучших в мире", — цитирует Конте Daily Mail.
14.07.2022 10:00
Просмотров: 394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
suddenly
Прикиньте финал ЛЧ и Лиги Европы будет английским? :)
Источник: http://fapl.ru/posts/70177/?c=1
(ответить)
без сомнений
(ответить)
Без Кейна был бы обычным бегунком.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий