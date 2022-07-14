Конте: "Сон — один из лучших игроков в мире"

Антонио Конте и Сон Хен Мин Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал своего нападающего Сона Хен Мина "одним из лучших игроков в мире".

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Сон разделил "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля", хотя в символическую сборную года не вошел.

Конте счастлив, что в его команде есть 30-летний южнокореец, который не только хорошо играет, но и положительно влияет на атмосферу в команде.

"Он знает мое мнение о нем. Каждый раз, когда я говорю о нем, я могу сказать лишь хорошее".

"Мне очень повезло, что он есть в моей команде. Приятно обладать такого рода игроком. Он всегда тренируется с улыбкой, у него всегда отличный настрой, отличная самоотдача".

"Он игрок топ-уровня, у него огромное мастерство. Он отлично владеет правой ногой и левой ногой, он много бегает. Очень сложно требовать от игрока больше. Мы говорим об игроке мирового уровня, одном из лучших в мире", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 10:00

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  1. lexa-arsenal 14.07.2022 10:17 # lexa-arsenal
    suddenly

    Прикиньте финал ЛЧ и Лиги Европы будет английским? :)

    Источник: http://fapl.ru/posts/70177/?c=1

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  2. john-henry 14.07.2022 10:16 # john-henry
    без сомнений

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  3. jirrort 14.07.2022 10:13 # jirrort
    Без Кейна был бы обычным бегунком.

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