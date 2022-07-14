Конте: "Сон — один из лучших игроков в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал своего нападающего Сона Хен Мина "одним из лучших игроков в мире".

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Сон разделил "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля", хотя в символическую сборную года не вошел.



Конте счастлив, что в его команде есть 30-летний южнокореец, который не только хорошо играет, но и положительно влияет на атмосферу в команде.



"Он знает мое мнение о нем. Каждый раз, когда я говорю о нем, я могу сказать лишь хорошее".



"Мне очень повезло, что он есть в моей команде. Приятно обладать такого рода игроком. Он всегда тренируется с улыбкой, у него всегда отличный настрой, отличная самоотдача".



"Он игрок топ-уровня, у него огромное мастерство. Он отлично владеет правой ногой и левой ногой, он много бегает. Очень сложно требовать от игрока больше. Мы говорим об игроке мирового уровня, одном из лучших в мире", — цитирует Конте Daily Mail.