"Лестер" обдумывает приобретение Беднарека

"Лестер" обдумывает приобретение центрального защитника "Саутгемптона" Яна Беднарека.

Беднарек сыграл 150 матчей за "Саутгемптон" во всех соревнованиях после своего перехода из "Леха" за 5 миллионов фунтов в июле 2017.



Несмотря на то, что Беднарек является одним из главных старожилов команды Ральфа Хазенхюттля и ее ключевым игроком, а от действующего контракта Яна остается еще три года, "святые" открыты к продаже 26-летнего поляка по выгодной цене.



Как сообщает talkSPORT, Беднарек находится на радаре у "Лестера", который пока не совершил ни одного приобретения этим летом. Однако в борьбе за Яна "лисы" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Наполи".