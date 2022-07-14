Рис Джеймс не помышляет об уходе из "Челси"
Защитник Рис Джеймс заявил, что свое будущее связывает с "Челси".
В данный момент 22-летний Джеймс получает скромные по меркам топ-клуба и по меркам игрока такого калибра 80,000 фунтов в неделю. В связи с этим появились слухи, что Рис может уйти в "Манчестер Сити" или "Реал".
Однако Джеймс счастлив на "Стэмфорд Бридж" и рад возможности регулярно играть за родной клуб.
"Я рос как фанат "Челси", я сделал свое имя здесь как игрок, и я в клубе, который всегда поддерживал".
"Я не вижу, почему что-либо должно измениться. Сейчас я играю за "Челси" и наслаждаюсь этим", — сообщил Джеймс BBC.
14.07.2022 08:00
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