Маунт планирует обсудить новый контракт с "Челси"

Мейсон Маунт Полузащитник Мейсон Маунт заявил, что счастлив в "Челси" и вскоре ожидает начать переговоры о новом контракте.

Маунт уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту с "Челси". При этом 23-летний англичанин является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.

Однако Мейсон не планирует никуда уходить и ожидает, что до конца лета клуб пригласит его обсудить продление сотрудничества.

"У меня остается еще два года по действующему контракту, но я крайне счастлив в этом клубе. Я нахожусь здесь с шести лет, и я думаю, в ближайшие пару месяцев мы начнем диалог", — сообщил Маунт Sky Sports.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2022 07:00

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  1. liverbro 14.07.2022 07:51 # liverbro
    Удачи мышонку!Действительно любит свой клуб

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  2. alexomck 14.07.2022 07:36 # alexomck
    Явно недоволен, глядя на личку бесполезного Одои, 200к минимум простить нужно.

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  3. sexan 14.07.2022 07:36 # sexan
    А вот это действительно плюс.

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