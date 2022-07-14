Маунт планирует обсудить новый контракт с "Челси"
Полузащитник Мейсон Маунт заявил, что счастлив в "Челси" и вскоре ожидает начать переговоры о новом контракте.
Маунт уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту с "Челси". При этом 23-летний англичанин является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.
Однако Мейсон не планирует никуда уходить и ожидает, что до конца лета клуб пригласит его обсудить продление сотрудничества.
"У меня остается еще два года по действующему контракту, но я крайне счастлив в этом клубе. Я нахожусь здесь с шести лет, и я думаю, в ближайшие пару месяцев мы начнем диалог", — сообщил Маунт Sky Sports.
14.07.2022 07:00
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Последние комментарии:
Удачи мышонку!Действительно любит свой клуб
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Явно недоволен, глядя на личку бесполезного Одои, 200к минимум простить нужно.
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А вот это действительно плюс.
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