Предполагаемый насильник из Премьер-Лиги продолжит играть и тренироваться
Предполагаемый насильник из Премьер-Лиги не будет отстранен своим клубом от тренировок и матчей.
Напомним, в начале июля стало известно об аресте 29-летнего игрока в северном пригороде Лондона. В данный момент этот футболист подозревается в трех изнасилованиях двух различных женщин.
Сам игрок, вскоре выпущенный под залог до августа, отрицает свою вину. Сейчас полиция продолжает свое расследование, и решается вопрос о выдвижении обвинений.
Как сообщает The Athletic, этот игрок не будет отстранен клубом от исполнения своих обязанностей, несмотря на подмоченную репутацию и риск оказаться за решеткой.
Добавим, в аналогичной ситуации "Манчестер Юнайтед" отстранил от тренировок и матчей своего нападающего Мейсрона Гринвуда, который последний раз выходил на футбольное поле еще 22 января и сейчас все еще дожидается суда.
14.07.2022 00:05
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Де гульфі сігурдсон ?
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