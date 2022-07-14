Предполагаемый насильник из Премьер-Лиги продолжит играть и тренироваться

Предполагаемый насильник из Премьер-Лиги не будет отстранен своим клубом от тренировок и матчей.

Напомним, в начале июля стало известно об аресте 29-летнего игрока в северном пригороде Лондона. В данный момент этот футболист подозревается в трех изнасилованиях двух различных женщин.



Сам игрок, вскоре выпущенный под залог до августа, отрицает свою вину. Сейчас полиция продолжает свое расследование, и решается вопрос о выдвижении обвинений.



Как сообщает The Athletic, этот игрок не будет отстранен клубом от исполнения своих обязанностей, несмотря на подмоченную репутацию и риск оказаться за решеткой.



Добавим, в аналогичной ситуации "Манчестер Юнайтед" отстранил от тренировок и матчей своего нападающего Мейсрона Гринвуда, который последний раз выходил на футбольное поле еще 22 января и сейчас все еще дожидается суда.