"Челси" нацелился на покупку третьего центрального защитника

Приблизившись к приобретению Натана Аке из "Манчестер Сити" и Калиду Кулибали из "Наполи", "Челси" нацелился на третьего центрального защитника.

Согласно слухам, "Челси" может завершить приобретение Кулибали примерно за 33 миллиона фунтов в ближайшие 24 часа.



Также "синие" близки к покупке Аке за 45 млн. фунтов, уже согласовав с самим Натаном, которого они продали в "Борнмут" за 20 млн. фунтов в 2017 году, условия личного контракта.



Однако неопределенная ситуация с будущим Сесара Аспиликуэты и возраст Тиаго Силвы подталкивают "Челси" к приглашению еще одного защитника этим летом.



Признав поражение в борьбе за Маттейса Де Лигта из "Ювентуса", в данный момент "Челси" сосредоточен на Дайо Упамекано из "Баварии". А запасным вариантом для "синих" является защитник "Севильи" Жюль Кунде, с которому владелец лондонского клуба Тодд Бели несколько охладел в последнее время, сообщает Evening Standard.