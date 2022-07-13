Кулибали пройдет медобследование в Лос-Анджелесе в четверг

Калиду Кулибали Защитник "Наполи" Калиду Кулибали направляется в Лос-Анджелес, где в четверг пройдет медобследование перед подписанием контракта с "Челси".

Завершив приобретение вингера Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов, теперь "Челси" готов оформить и трансфер Кулибали.

Договоренность с "Наполи" о компенсации в 34 млн. фунтов уже достигнута, и сейчас 31-летний сенегалец направляется в Соединенные Штаты, где команда Томаса Тухеля проводит предсезонное турне.

Как сообщает Evening Standard, в четверг Кулибали пройдет медобследование, после чего подпишет четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 8 млн. фунтов плюс 1 млн. фунтов в виде бонусов.

Стоит отметить, что приобретение Кулибали будет означать отступление от политики "Челси" в отношении возрастных игроков. Прежде футболисты старше 30 лет могли рассчитывать лишь на однолетние контракты на "Стэмфорд Бридж".


Метки Кулибали, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 21:00

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  1. gjchancel 13.07.2022 21:22 # gjchancel
    Т.Сильва может отдыхать.

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  2. yela 13.07.2022 21:17 # yela
    Готовых топов подписывают с явным прицелом на большой трофей в первый же сезон при новых владельцах

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  3. chelsea88 13.07.2022 21:12 # chelsea88
    Е6ать вот это трансферы мощные конечно. После Кулибали ещё и Кимпембе подпишут явно.

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