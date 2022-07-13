Кулибали пройдет медобследование в Лос-Анджелесе в четверг

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали направляется в Лос-Анджелес, где в четверг пройдет медобследование перед подписанием контракта с "Челси".

Завершив приобретение вингера Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов, теперь "Челси" готов оформить и трансфер Кулибали.



Договоренность с "Наполи" о компенсации в 34 млн. фунтов уже достигнута, и сейчас 31-летний сенегалец направляется в Соединенные Штаты, где команда Томаса Тухеля проводит предсезонное турне.



Как сообщает Evening Standard, в четверг Кулибали пройдет медобследование, после чего подпишет четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 8 млн. фунтов плюс 1 млн. фунтов в виде бонусов.



Стоит отметить, что приобретение Кулибали будет означать отступление от политики "Челси" в отношении возрастных игроков. Прежде футболисты старше 30 лет могли рассчитывать лишь на однолетние контракты на "Стэмфорд Бридж".