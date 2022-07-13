"Челси" подтвердил приобретение Стерлинга

"Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

27-летний Стерлинг заключил с "Челси" контракт до 2027 года и стал первым новичком "синих" не только в это трансферное окно, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.



BBC оценивает трансфер Стерлинга в 50 миллионов фунтов, включая бонусы. При этом в 2015 году "Сити" заплатил за Рахима "Ливерпулю" 49 млн. фунтов.



Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "горожан", завоевав четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и один Кубок Англии. За сборную своей страны Рахим провел 77 поединков.



"Конечно, я уже многого достиг в своей карьере, однако я стремлюсь к гораздо большему и хочу сделать это в футболке "Челси", под руководством Томаса (Тухеля)".



"Лондон — мой дом, и именно здесь все началось для меня. Удивительно, что теперь у меня есть возможность каждую неделю играть на "Стэмфорд Бридж", перед своими друзьями и родными. Мне не терпится увидеть фанатов", — сообщил Стерлинг.



Добавим, в "Сити" у Стерлинга оставался только один год по контракту. Рахим отказался от новой сделки и выразил желание откликнуться на новый вызов, поэтому "горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге — мало кто из других клубов смог бы платить экс-игроку КПР свыше 300,000 фунтов в неделю.



