"Челси" подтвердил приобретение Стерлинга
"Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга.
27-летний Стерлинг заключил с "Челси" контракт до 2027 года и стал первым новичком "синих" не только в это трансферное окно, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.
BBC оценивает трансфер Стерлинга в 50 миллионов фунтов, включая бонусы. При этом в 2015 году "Сити" заплатил за Рахима "Ливерпулю" 49 млн. фунтов.
Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "горожан", завоевав четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и один Кубок Англии. За сборную своей страны Рахим провел 77 поединков.
"Конечно, я уже многого достиг в своей карьере, однако я стремлюсь к гораздо большему и хочу сделать это в футболке "Челси", под руководством Томаса (Тухеля)".
"Лондон — мой дом, и именно здесь все началось для меня. Удивительно, что теперь у меня есть возможность каждую неделю играть на "Стэмфорд Бридж", перед своими друзьями и родными. Мне не терпится увидеть фанатов", — сообщил Стерлинг.
Добавим, в "Сити" у Стерлинга оставался только один год по контракту. Рахим отказался от новой сделки и выразил желание откликнуться на новый вызов, поэтому "горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге — мало кто из других клубов смог бы платить экс-игроку КПР свыше 300,000 фунтов в неделю.
13.07.2022 20:00
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Последние комментарии:
"Челси" ведет переговоры с "ПСЖ" насчет подписания Преснеля Кимпембе.
Французский клуб готов отпустить игрока, если будут удовлетворены их запросы. Этого пока не случилось, но переговоры продолжаются.
[David Ornstein🏅]
После Калиду Кулибали, "Челси" работает над трансферами Натана Аке и Преснеля Кимпембе. Клуб ведет переговоры с "ПСЖ и "Ман Сити".
Кулибали скоро станет игроком "Челси", и Аке с Кимпембе являются приоритетами Томаса Тухеля, после того, как Де Лигт близок к переходу в "Баварию".
Ожидается, что Леви Колвилл покинет "Челси" на постоянной основе, т.к. клуб подписиывает трех топ центральных защитников. "Челси" и Колвилл скоро примут решение.
[Fabrizio Romano🥇]
Алло е6анашки, дайте колвилу шанс, нахой акэ этот пздц.
(ответить)
Welcome.
(ответить)
Главное не забывать, ливерпуль говнецо, колбасники глиномесы
(ответить)
Черного дельфина, приютил лондонский дельфинарий. Если Аспилиджульетта, останется - она сможет многому научить стерлядь.
(ответить)
Челси» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о подписании Кимпембе.
Французская команда открыта для продажи 26-летнего игрока при условии выполнения требований — пока этого не произошло, но переговоры продолжаются.
Кимпембе — ключевая цель Тухеля на позиции центрального защитника. «Ювентус» также поддерживает контакт
[David Ornstein, The Athletic]
(ответить)
Как же я рад, что мы сплавили Стерлядь, лучший трансфер КОРОЛЕЙ!!!
(ответить)
Запис на стіні
Челси
сьогодні о 20:51
«Челси» всё ещё ожидает, что Натан Аке присоединится к клубу вслед за Кулибали в рамках перестройки линии обороны. Аке уже согласовал личный контракт, однако клубу предстоит договориться с «Сити» о сумме трансфера.
Тухель также сохраняет серьёзный интерес к Преснелю Кимпембе, которого он тренировал в «ПСЖ». Немец хочет подписать этим летом трех защитников. Стоит отметить, Тухелю и Тиаго Силве нравится игра и универсальность 26-летнего Кимпембе (Тиаго играл с ним во Франции).
[Matt Law 🏅]
После того, как «Челси» выразил интерес к Преснелю Кимпембе в понедельник, руководство «ПСЖ» обозначило ценник за игрока в размере 50 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.
«Челси» пока не делал предложений по Кимпембе, однако источники, близкие к переговорам, сообщают, что два клуба значительно расходятся в оценке стоимости игрока — примерно на 20 млн евро.
Несмотря на тот факт, что «ПСЖ» также обсуждал потенциальный трансфер защитника с «Ювентусом», сохраняется надежда, что «Челси» удастся заключить эту сделку.
Если это произойдёт, то Кимпембе станет одним из трех защитников, которых Тухель подпишет этим летом (включая Калиду Кулибали и Натана Аке).
Ну акэ это лишнее канешн... Но ладно
(ответить)
+Стерлинг и Кулибали
НИГЕРСИ
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=Z6KO7Y5TjwY
знакомтесь, новый пенсотопарик
(ответить)
У челсидоров кризис, плывут маленькие))
(ответить)
Бля пидорастер завали ебало бляяяяяя к вам если конча типо кокорина придёт ты будешь сосать ему и визжать какой он топ оруууу
(ответить)
счастлив рахимчик, счастлив и я!
(ответить)
как же вы будете страдать, ЧМОХИ, вуахххххххххххххх
(ответить)
чекайте, чмохи
менди
джеймс кимпембе силва кулибали чилвел
канте ковачич(галлахер жорж)
маунт хаверц стерлядь
(ответить)
посмотрите на улыбку стерляди, она настоящая, не наигранная, как типа когда в лузеркуй переходят и делают вид что с детсва мечтают в порту жить и слюни клопа,которым он брызжет с лица вытирать. Это Лондон детка. это мечта!
ИГРАТЬ за Челси это привилегия!
Играть за портовую помойку залухуй - это обуза на всю жизнь и травма психики.
(ответить)
Троечник.
(ответить)
Удачи
(ответить)
📸 — Рахим Стерлинг:
"Готов".
"Сезон Возвращения Домой".
"Челси 💙"
(ответить)
Financial Times: как же так получилось, что при российском оборонном #бюджете в 66 млрд долларов и НАТО в 1,1 трлн., у Запада исчерпался запас оружия и военной амуниции для передачи на Украину, а Россия продолжает операцию и перемалывает всю эту несметную военную помощь?
Правильные вопросы, своевременные
Ответ ищите в даркнете
(ответить)
Стерлинг есть.
Кулибали уже выехал.
Кимпембе на радаре.
Ну какой же чистейший кайф болеть за ЧЕЛСИИИИИИИИИИИИИи
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