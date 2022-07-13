"Челси" подтвердил приобретение Стерлинга

Рахим Стерлинг "Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

27-летний Стерлинг заключил с "Челси" контракт до 2027 года и стал первым новичком "синих" не только в это трансферное окно, но и при новом владельце клуба Тодде Бели.

BBC оценивает трансфер Стерлинга в 50 миллионов фунтов, включая бонусы. При этом в 2015 году "Сити" заплатил за Рахима "Ливерпулю" 49 млн. фунтов.

Стерлинг забил 131 гол в 339 матчах за "горожан", завоевав четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги и один Кубок Англии. За сборную своей страны Рахим провел 77 поединков.

"Конечно, я уже многого достиг в своей карьере, однако я стремлюсь к гораздо большему и хочу сделать это в футболке "Челси", под руководством Томаса (Тухеля)".

"Лондон — мой дом, и именно здесь все началось для меня. Удивительно, что теперь у меня есть возможность каждую неделю играть на "Стэмфорд Бридж", перед своими друзьями и родными. Мне не терпится увидеть фанатов", — сообщил Стерлинг.

Добавим, в "Сити" у Стерлинга оставался только один год по контракту. Рахим отказался от новой сделки и выразил желание откликнуться на новый вызов, поэтому "горожане" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге — мало кто из других клубов смог бы платить экс-игроку КПР свыше 300,000 фунтов в неделю.

Рахим Стерлинг


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 13.07.2022 21:25 # thegodfather
    "Челси" ведет переговоры с "ПСЖ" насчет подписания Преснеля Кимпембе.

    Французский клуб готов отпустить игрока, если будут удовлетворены их запросы. Этого пока не случилось, но переговоры продолжаются.

    [David Ornstein&#127941;]

    После Калиду Кулибали, "Челси" работает над трансферами Натана Аке и Преснеля Кимпембе. Клуб ведет переговоры с "ПСЖ и "Ман Сити".

    Кулибали скоро станет игроком "Челси", и Аке с Кимпембе являются приоритетами Томаса Тухеля, после того, как Де Лигт близок к переходу в "Баварию".

    Ожидается, что Леви Колвилл покинет "Челси" на постоянной основе, т.к. клуб подписиывает трех топ центральных защитников. "Челси" и Колвилл скоро примут решение.

    [Fabrizio Romano&#129351;]

    Алло е6анашки, дайте колвилу шанс, нахой акэ этот пздц.

    (ответить)

  2. sexan 13.07.2022 21:25 # sexan
    Welcome.

    (ответить)

  3. ratamahatta 13.07.2022 21:15 # ratamahatta
    Главное не забывать, ливерпуль говнецо, колбасники глиномесы

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  4. dexter 13.07.2022 21:11 # dexter
    Черного дельфина, приютил лондонский дельфинарий. Если Аспилиджульетта, останется - она сможет многому научить стерлядь.

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  5. thegodfather 13.07.2022 21:06 # thegodfather
    Челси» ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» о подписании Кимпембе.

    Французская команда открыта для продажи 26-летнего игрока при условии выполнения требований — пока этого не произошло, но переговоры продолжаются.

    Кимпембе — ключевая цель Тухеля на позиции центрального защитника. «Ювентус» также поддерживает контакт

    [David Ornstein, The Athletic]

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  6. mancityman 13.07.2022 21:05 # mancityman
    Как же я рад, что мы сплавили Стерлядь, лучший трансфер КОРОЛЕЙ!!!

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  7. thegodfather 13.07.2022 20:57 # thegodfather
    Запис на стіні
    Челси
    сьогодні о 20:51
    «Челси» всё ещё ожидает, что Натан Аке присоединится к клубу вслед за Кулибали в рамках перестройки линии обороны. Аке уже согласовал личный контракт, однако клубу предстоит договориться с «Сити» о сумме трансфера.

    Тухель также сохраняет серьёзный интерес к Преснелю Кимпембе, которого он тренировал в «ПСЖ». Немец хочет подписать этим летом трех защитников. Стоит отметить, Тухелю и Тиаго Силве нравится игра и универсальность 26-летнего Кимпембе (Тиаго играл с ним во Франции).

    [Matt Law &#127941;]

    После того, как «Челси» выразил интерес к Преснелю Кимпембе в понедельник, руководство «ПСЖ» обозначило ценник за игрока в размере 50 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов.

    «Челси» пока не делал предложений по Кимпембе, однако источники, близкие к переговорам, сообщают, что два клуба значительно расходятся в оценке стоимости игрока — примерно на 20 млн евро.

    Несмотря на тот факт, что «ПСЖ» также обсуждал потенциальный трансфер защитника с «Ювентусом», сохраняется надежда, что «Челси» удастся заключить эту сделку.

    Если это произойдёт, то Кимпембе станет одним из трех защитников, которых Тухель подпишет этим летом (включая Калиду Кулибали и Натана Аке).


    Ну акэ это лишнее канешн... Но ладно

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  8. negan 13.07.2022 20:54 # negan
    +Стерлинг и Кулибали

    НИГЕРСИ

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  9. thegodfather 13.07.2022 20:54 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6KO7Y5TjwY

    знакомтесь, новый пенсотопарик

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  10. quavo 13.07.2022 20:51 # quavo
    У челсидоров кризис, плывут маленькие))

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  11. felix-the-cat 13.07.2022 20:51 # felix-the-cat
    Бля пидорастер завали ебало бляяяяяя к вам если конча типо кокорина придёт ты будешь сосать ему и визжать какой он топ оруууу

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  12. thegodfather 13.07.2022 20:50 # thegodfather
    счастлив рахимчик, счастлив и я!

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  13. thegodfather 13.07.2022 20:48 # thegodfather
    как же вы будете страдать, ЧМОХИ, вуахххххххххххххх

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  14. thegodfather 13.07.2022 20:44 # thegodfather
    чекайте, чмохи

    менди
    джеймс кимпембе силва кулибали чилвел
    канте ковачич(галлахер жорж)
    маунт хаверц стерлядь

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  15. thegodfather 13.07.2022 20:41 # thegodfather
    посмотрите на улыбку стерляди, она настоящая, не наигранная, как типа когда в лузеркуй переходят и делают вид что с детсва мечтают в порту жить и слюни клопа,которым он брызжет с лица вытирать. Это Лондон детка. это мечта!

    ИГРАТЬ за Челси это привилегия!
    Играть за портовую помойку залухуй - это обуза на всю жизнь и травма психики.

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  16. negan 13.07.2022 20:39 # negan
    Троечник.

    (ответить)

  17. mancityman 13.07.2022 20:38 # mancityman
    Удачи

    (ответить)

  18. thegodfather 13.07.2022 20:37 # thegodfather
    &#128248; — Рахим Стерлинг:

    "Готов".
    "Сезон Возвращения Домой".
    "Челси &#128153;"

    (ответить)

  19. hunter022 13.07.2022 20:34 # hunter022
    Financial Times: как же так получилось, что при российском оборонном #бюджете в 66 млрд долларов и НАТО в 1,1 трлн., у Запада исчерпался запас оружия и военной амуниции для передачи на Украину, а Россия продолжает операцию и перемалывает всю эту несметную военную помощь?
    Правильные вопросы, своевременные

    Ответ ищите в даркнете

    (ответить)

  20. thegodfather 13.07.2022 20:31 # thegodfather
    Стерлинг есть.
    Кулибали уже выехал.

    Кимпембе на радаре.

    Ну какой же чистейший кайф болеть за ЧЕЛСИИИИИИИИИИИИИи

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