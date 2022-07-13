"Лидс" манит Хуана Мату

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в Премьер-Лигу, присоединившись к "Лидсу".

Напомним, контракт Маты с "Юнайтед" истек в конце июня. Согласно слухам, "красные дьяволы" хотели сохранить Хуана и даже предлагали тому неигровую роль, однако 34-летний испанец предпочел уйти.



Решение Маты покинуть "Юнайтед" не стало сюрпризом, потому что в минувшем сезоне Хуан был игроком глубокого запаса, приняв участие только в семи матчах Премьер-Лиги.



Ожидалось, что Мата продолжит карьеру в одном из клубов Ла Лиги, однако AS утверждает, что в данный момент Хуан ведет переговоры со спортивным директором "Лидса" Виктором Ортой, который является его соотечественником. В данный момент на руках у ветерана уже есть "конкретное предложение" от "белых".



Помимо "Лидса" и испанских клубов, в услугах Маты также заинтересованы "Галатасарай" и "Бешикташ", однако турки пока не выдвигали свои предложения Хуану.



Добавим, этим летом "Лидс" совершил уже шесть приобретений, но в то же время лишился Калвина Филлипса и сейчас прощается с Рафиньей.