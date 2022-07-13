"Юнайтед" близок к покупке Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" находится на пороге приобретения защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

На прошлой неделе "Аякс" отклонил предложение "Юнайтед" по Мартинесу в размере 37 миллионов фунтов.



Однако два клуба продолжили переговоры, и Manchester Evening News ожидает, что в ближайшее время "красные дьяволы" вернутся с улучшенным предложением, которое должно устроить "Аякс".



В Амстердаме рассчитывают выручить 46 млн. фунтов за 24-летнего аргентинца, на которого "Юнайтед" переключился после отказа его партнера по "Аяксу" Юрриена Тимбера.