Стерлинг объявил об уходе из "Сити"

Рахим Стерлинг Вингер Рахим Стерлинг опубликовал заявление по поводу своего ухода из "Манчестер Сити".

В данный момент трансфер Стерлинга в "Челси" стоимостью 50 миллионов фунтов лишь нуждается в официальном подтверждении. Рахим уже прошел медобследование в Лондоне и улетел в Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к команде Томаса Тухеля.

Сегодня 27-летний англичанин обратился к своим партнерам по "Сити", тренерскому штабу, персоналу и фанатам, поблагодарив за проведенное вместе время.

"Семь сезонов. 11 больших трофеев. Целая жизнь воспоминаний".

"Это было то еще приключение. Я благодарен за взлеты и падения — порой падения становились проверкой моей силы и стойкости, и благодаря этому сейчас я являюсь лучшей версией себя".

"Я прибыл в Манчестер 20-летним мальчишкой, а сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо вам за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку "Манчестер Сити", — говорится в заявлении Стерлинга.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 16:00

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  1. skychnie-oboi 13.07.2022 16:28 # skychnie-oboi
    0 ЛЧ.На фоне Ориги лузер.

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  2. eakz 13.07.2022 16:27 # eakz
    пора обнулять таблицу Михыч

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  3. narcot 13.07.2022 16:24 # narcot
    хотя бы шансы на лч появились. ещё и мужчиной стал благодаря лысому шарлатану

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