Стерлинг объявил об уходе из "Сити"

Вингер Рахим Стерлинг опубликовал заявление по поводу своего ухода из "Манчестер Сити".

В данный момент трансфер Стерлинга в "Челси" стоимостью 50 миллионов фунтов лишь нуждается в официальном подтверждении. Рахим уже прошел медобследование в Лондоне и улетел в Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к команде Томаса Тухеля.



Сегодня 27-летний англичанин обратился к своим партнерам по "Сити", тренерскому штабу, персоналу и фанатам, поблагодарив за проведенное вместе время.



"Семь сезонов. 11 больших трофеев. Целая жизнь воспоминаний".



"Это было то еще приключение. Я благодарен за взлеты и падения — порой падения становились проверкой моей силы и стойкости, и благодаря этому сейчас я являюсь лучшей версией себя".



"Я прибыл в Манчестер 20-летним мальчишкой, а сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо вам за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку "Манчестер Сити", — говорится в заявлении Стерлинга.