Рафинья улетел в Барселону

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья улетел в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону".

"Барселона" с самого начала была приоритетным направлением для Рафиньи, однако финансовые затруднения каталонского клуба подстегнули к активным действиям "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

При этом "Челси" даже согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью, но тот, судя по всему, все-таки осуществит свою мечту и продолжит карьеру с "Барселоне".

Не поехав с "Лидсом" в предсезонное турне, сейчас 25-летний бразилец улетел в Барселону, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с испанским грандом. Как говорится в заявлени "белых", два клуба согласовали условия сделки.

По информации The Guardian, "Лидс" гарантированно получит за Рафинью 58 миллионов евро (49 млн. фунтов). Еще 9 млн. евро (7.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Барселона, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 13.07.2022 16:12 # gary47
    Отличный навар для Лидса. Честно говоря, не особо верится в его успешность в топ-клубе.

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  2. ray-black 13.07.2022 16:02 # ray-black
    а ведь еще не факт что заиграет

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  3. makeewadim 13.07.2022 15:34 # makeewadim
    столько шума из за него...... вау

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  4. jirrort 13.07.2022 15:02 # jirrort
    Пронесло ИМПЕРАТОРСИ от этого середняка. Спасибо, рабселона.

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