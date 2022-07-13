Рафинья улетел в Барселону

Вингер "Лидса" Рафинья улетел в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону".

"Барселона" с самого начала была приоритетным направлением для Рафиньи, однако финансовые затруднения каталонского клуба подстегнули к активным действиям "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



При этом "Челси" даже согласовал с "Лидсом" компенсацию за Рафинью, но тот, судя по всему, все-таки осуществит свою мечту и продолжит карьеру с "Барселоне".



Не поехав с "Лидсом" в предсезонное турне, сейчас 25-летний бразилец улетел в Барселону, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с испанским грандом. Как говорится в заявлени "белых", два клуба согласовали условия сделки.



По информации The Guardian, "Лидс" гарантированно получит за Рафинью 58 миллионов евро (49 млн. фунтов). Еще 9 млн. евро (7.6 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.