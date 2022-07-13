Переговоры "Юнайтед" по Де Йонгу зашли в тупик

Переговоры "Манчестер Юнайтед" о приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга зашли в тупик.

На днях исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд и спортивный директор клуба с "Олд Траффорд" Джон Мерто были замечены в Барселоне, общаясь со своими коллегами с "Ноу Камп".



Казалось, визит столь высокопоставленных боссов "Юнайтед" говорит о том, что трансфер Де Йонга, который является трансферной целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, очень близок.



Действительно, "Юнайтед" и "Барселона" недалеки от согласования стоимости Френки в размере 55 миллионов фунтов плюс 17 млн. фунтов в виде бонусов, хотя по структуре платежей у них до сих пор есть разногласия.



Однако сам Де Йонг через своих агентов сообщил "Барселоне", что не собирается уходить, утверждает The Guardian. Приоритет 25-летнего голландца — остаться в "Барселоне" и выступать в Лиге Чемпионов, чего "дьяволы" ему предложить не могут.



В данный момент скептицизм Де Йонга в отношении "Юнайтед" выглядит главным препятствием к заключению сделки.