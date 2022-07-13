Погба не считает свой период в МЮ ошибкой

Полузащитник Поль Погба отказался признать свой период в "Манчестер Юнайтед" ошибкой.

Проведя в "Юнайтед" шесть последних сезонов, на днях Погба вернулся в "Ювентус". 29-летний француз так и не смог реализовать свой потенциал на "Олд Траффорд", но все равно считает, что кое-чему его это время научило.



"Я счастлив теми решениями, которые принял в своей жизни. Иногда получается не так, как ты хочешь, но я счастлив проведенными в Манчестере годами. Я вырос, я научился, я стал мужчиной".



"В Манчестере меняют тренера каждый год, и это был сложный аспект для меня. Кроме того, я перенес несколько травм. Также здесь имеет место ментальный аспект — ты теряешь темп, когда не играешь постоянно".



"Проблемы были со всем понемногу: с тренером, командой, позицией. Все это слегка блокировало меня".



"Однако теперь я ушел, и вы увидите другого поля. Я могу выступать лучше, чем в последние годы", — цитирует Погба BBC.