Погба не считает свой период в МЮ ошибкой
Полузащитник Поль Погба отказался признать свой период в "Манчестер Юнайтед" ошибкой.
Проведя в "Юнайтед" шесть последних сезонов, на днях Погба вернулся в "Ювентус". 29-летний француз так и не смог реализовать свой потенциал на "Олд Траффорд", но все равно считает, что кое-чему его это время научило.
"Я счастлив теми решениями, которые принял в своей жизни. Иногда получается не так, как ты хочешь, но я счастлив проведенными в Манчестере годами. Я вырос, я научился, я стал мужчиной".
"В Манчестере меняют тренера каждый год, и это был сложный аспект для меня. Кроме того, я перенес несколько травм. Также здесь имеет место ментальный аспект — ты теряешь темп, когда не играешь постоянно".
"Проблемы были со всем понемногу: с тренером, командой, позицией. Все это слегка блокировало меня".
"Однако теперь я ушел, и вы увидите другого поля. Я могу выступать лучше, чем в последние годы", — цитирует Погба BBC.
13.07.2022 13:00
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Клоун..
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через 2 года манюня опять купит его
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Ну да,ты огромной ошибкой оказался для мю,баласт
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Не удивлюсь если за синьору забьет 10 мячей и сделает 7-8 ассистов.
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