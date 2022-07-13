Погба не считает свой период в МЮ ошибкой

Поль Погба Полузащитник Поль Погба отказался признать свой период в "Манчестер Юнайтед" ошибкой.

Проведя в "Юнайтед" шесть последних сезонов, на днях Погба вернулся в "Ювентус". 29-летний француз так и не смог реализовать свой потенциал на "Олд Траффорд", но все равно считает, что кое-чему его это время научило.

"Я счастлив теми решениями, которые принял в своей жизни. Иногда получается не так, как ты хочешь, но я счастлив проведенными в Манчестере годами. Я вырос, я научился, я стал мужчиной".

"В Манчестере меняют тренера каждый год, и это был сложный аспект для меня. Кроме того, я перенес несколько травм. Также здесь имеет место ментальный аспект — ты теряешь темп, когда не играешь постоянно".

"Проблемы были со всем понемногу: с тренером, командой, позицией. Все это слегка блокировало меня".

"Однако теперь я ушел, и вы увидите другого поля. Я могу выступать лучше, чем в последние годы", — цитирует Погба BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 955

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alienripley 13.07.2022 13:54 # alienripley
    Клоун..

    (ответить)

  2. askarko 13.07.2022 13:48 # askarko
    через 2 года манюня опять купит его

    (ответить)

  3. liverbro 13.07.2022 13:45 # liverbro
    Ну да,ты огромной ошибкой оказался для мю,баласт

    (ответить)

  4. danik9 13.07.2022 13:30 # danik9
    Не удивлюсь если за синьору забьет 10 мячей и сделает 7-8 ассистов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: