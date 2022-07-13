Кулибали в 24 часах от перехода в "Челси"

"Челси" ожидает согласовать трансфер защитника "Наполи" Калиду Кулибали в ближайшие 24 часа.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" близок к покупке 31-летнего Кулибали, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Наполи".



По информации Sky Sports, компенсация за игрока сборной Сенегала составит 38-40 миллионов евро (32-33.7 млн. фунтов) и окончательно будет согласована в среду.



При этом самому Кулибали "синие" уже предложили пятилетний контракт с базовой зарплатой в 160,000 фунтов в неделю плюс бонусы.



Накануне игроки "Наполи" вернулись из отпуска и провели открытую тренировку перед своими фанатами, однако Калиду отсутствовал, что говорит о близости его трансфера.