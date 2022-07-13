Кулибали в 24 часах от перехода в "Челси"
"Челси" ожидает согласовать трансфер защитника "Наполи" Калиду Кулибали в ближайшие 24 часа.
Напомним, накануне стало известно, что "Челси" близок к покупке 31-летнего Кулибали, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Наполи".
По информации Sky Sports, компенсация за игрока сборной Сенегала составит 38-40 миллионов евро (32-33.7 млн. фунтов) и окончательно будет согласована в среду.
При этом самому Кулибали "синие" уже предложили пятилетний контракт с базовой зарплатой в 160,000 фунтов в неделю плюс бонусы.
Накануне игроки "Наполи" вернулись из отпуска и провели открытую тренировку перед своими фанатами, однако Калиду отсутствовал, что говорит о близости его трансфера.
13.07.2022 12:00
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Последние комментарии:
А при Абрамовиче у Челси был пункт касаемо возрастных игроков, им не давали контракт более 2 лет, если не ошибаюсь. Но теперь пожалуйста 5 лет игроку в 31 год)))
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Не хуже Рюдигера пару сезонов отыграет.
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https://twitter.com/PassLikeThiago/status/1546980632210931713?s=20&;t=Dh5uuZoD7BxvC6DYk-nelQ
ехехехе
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24 часа на спасение Кулибали
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Не последнюю роль, я думаю, партнер по сборной Менди тут играет.
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Кулебяка норм защ. Ждём Аке за писят уехехехеххе
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