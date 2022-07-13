Кулибали в 24 часах от перехода в "Челси"

Калиду Кулибали "Челси" ожидает согласовать трансфер защитника "Наполи" Калиду Кулибали в ближайшие 24 часа.

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" близок к покупке 31-летнего Кулибали, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Наполи".

По информации Sky Sports, компенсация за игрока сборной Сенегала составит 38-40 миллионов евро (32-33.7 млн. фунтов) и окончательно будет согласована в среду.

При этом самому Кулибали "синие" уже предложили пятилетний контракт с базовой зарплатой в 160,000 фунтов в неделю плюс бонусы.

Накануне игроки "Наполи" вернулись из отпуска и провели открытую тренировку перед своими фанатами, однако Калиду отсутствовал, что говорит о близости его трансфера.


Метки Кулибали, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 13.07.2022 12:55 # arhangel777
    А при Абрамовиче у Челси был пункт касаемо возрастных игроков, им не давали контракт более 2 лет, если не ошибаюсь. Но теперь пожалуйста 5 лет игроку в 31 год)))

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  2. animadora 13.07.2022 12:42 # animadora
    Не хуже Рюдигера пару сезонов отыграет.

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  3. mixmaster 13.07.2022 12:29 # mixmaster
    https://twitter.com/PassLikeThiago/status/1546980632210931713?s=20&;t=Dh5uuZoD7BxvC6DYk-nelQ


    ехехехе

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  4. shakur 13.07.2022 12:27 # shakur
    24 часа на спасение Кулибали

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  5. akado 13.07.2022 12:13 # akado
    Не последнюю роль, я думаю, партнер по сборной Менди тут играет.

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  6. slash-lfc 13.07.2022 12:11 # slash-lfc
    Кулебяка норм защ. Ждём Аке за писят уехехехеххе

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