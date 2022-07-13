Шоу: "Тен Хаг — тренер топ-уровня"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу похвалил главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
И хотя "Юнайтед" успел сыграть только один предсезонный матч при Тен Хаге, Шоу уже успел почувствовать, что Эрик является тренером топ-уровня и поставил команде определенную модель игры, чего не было при предшественника голландца Ральфе Рангнике или Оле Гуннаре Сульшере.
"Ясно, что он тренер самого, самого высокого уровня. Он хочет, чтобы мы играли в соответствии с определенной структурой".
"У нас довольно давно этого не было, и в прошлом сезоне это бросалось в глаза. Это крайне расстраивало".
"Мы должны реабилитироваться за прошлый сезон, и он крайне упорно работает с нами. Думаю, это то, что нам необходимо".
"Мы по-настоящему предвкушаем этот сезон, потому что я точно знаю: он будет гораздо лучше, чем предыдущий", — цитирует Шоу The Metro.
13.07.2022 11:00
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