"Ливерпуль" планирует предложить новый контракт Жоте

"Ливерпуль" планирует предложить новый контракт своему нападающему Диогу Жоте.

Покупка Жоты у "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов в 2020 году оказалась большой трансферной удачей для "Ливерпуля".



Сейчас у Диогу, забившего 15 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, остается еще три года по действующему контракту, однако Liverpool Echo утверждает, что "красные" уже планируют переговоры с 25-летним португальцем о продлении сотрудничества.



При обсуждении нового контракта с Жотой "Ливерпуль" собирается придерживаться своей новой стратегии, согласно которой игроки имеют относительно скромную базовую зарплату, но могут значительно увеличить свой заработок за счет бонусов.



Добавим, что сейчас "красные" платят Диогу 90,000 фунтов в неделю.