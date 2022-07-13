Джеймс поведал, что сказал игрокам "Челси" Бели

Защитник "Челси" Рис Джеймс поведал, что сказал игрокам новый владелец клуба Тодд Бели.

С недавних пор Бели является новым владельцем "Челси" — а также временно исполняющим обязанности спортивного директора, потому что Тодд затеял перестановки в руководстве в связи с уходом из клуба Брюса Бака и Марины Грановской.



Однако Бели уже пообещал команде, что при нем "синие" будут так же сильно стремиться к трофеям, как и при Романе Абрамовиче.



"Он индивидуально поговорил с каждым. Команда чувствует стабильность, все мы предвкушаем новый сезон и работу с новым владельцем".



"Нам было сказано, что не так много изменится. Он (Бели) здесь, чтобы выигрывать трофеи, и в этом плане для клуба все будет по-прежнему", — цитирует Джеймса Football.London.