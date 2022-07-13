Джеймс поведал, что сказал игрокам "Челси" Бели
Защитник "Челси" Рис Джеймс поведал, что сказал игрокам новый владелец клуба Тодд Бели.
С недавних пор Бели является новым владельцем "Челси" — а также временно исполняющим обязанности спортивного директора, потому что Тодд затеял перестановки в руководстве в связи с уходом из клуба Брюса Бака и Марины Грановской.
Однако Бели уже пообещал команде, что при нем "синие" будут так же сильно стремиться к трофеям, как и при Романе Абрамовиче.
"Он индивидуально поговорил с каждым. Команда чувствует стабильность, все мы предвкушаем новый сезон и работу с новым владельцем".
"Нам было сказано, что не так много изменится. Он (Бели) здесь, чтобы выигрывать трофеи, и в этом плане для клуба все будет по-прежнему", — цитирует Джеймса Football.London.
13.07.2022 09:00
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