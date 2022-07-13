У Райса есть "джентльменская договоренность" с "Вест Хэмом"

"Вест Хэм" удовлетворит желание полузащитника Деклана Райса уйти в топ-клуб, но только следующим летом.

Еще по ходу минувшего сезона Райс отклонил предложение "Вест Хэма" о новом контракте и сообщил своему клубу о желании уйти на повышение.



Однако "молотобойцы" не отпустят Деклана этим летом. Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес прямо заявил, что его ведущий игрок не продается.



Вместе с тем в "Вест Хэме" понимают, что Райс амбициозен, хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи. Поэтому клуб и игрок достигли "джентльменской договоренности".



Как сообщает talkSPORT, в соответствии с этой договоренностью 23-летний англичанин посвятит "Вест Хэму" еще один сезон, после чего беспрепятственно уйдет в большой клуб.