"Ньюкасл" ведет переговоры по Исаку

"Ньюкасл" рассматривает нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака в качестве идеального варианта по укреплению передней линии.

"Ньюкасл" только в январе потратился на Криса Вуда, однако купленный у "Бернли" за 25 миллионов фунтов новозеландский нападающий забил лишь два гола за "сорок".



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" готов выйти на трансферный рынок для приобретения нападающего этим летом и уже ведет переговоры насчет Исака.



Для приобретения 22-летнего шведа "сорокам" пришлось бы не только побить свой трансферный рекорд, но и потратить весь свьй оставшийся бюджет на это окно, в которое они уже заполучили Свена Ботмана, Мэтта Таргетта и Ника Поупа.



В данный момент Исак, забивший шесть голов в прошлом сезоне Ла Лиги, оценивается в 50 миллионов фунтов.