Светская хроника за среду

ПСЖ отверг Криштиану Роналду. Рафинья отправился в Барселону. Оле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Ирана. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду предложил свои услуги ПСЖ. (Le Parisien)



Однако ПСЖ отверг Роналду — зарплатная ведомость французского клуба не позволяет принять Криштиану на баланс. (ESPN)



"Юнайтед" опережает "Арсенал" в борьбе за защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса. (Goal)



Вингер "Лидса" Рафинья направляется в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Барселону". (The Athletic)



"Барселона" заплатит за Рафинью 49 миллионов фунтов, но благодаря бонусам компенсация может вырасти до 57 млн. фунтов. (The Guardian)



Пройдя медобследование в "Челси", теперь вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг летит в Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к команде Томаса Тухеля. (The Sun)



"Челси" готовит предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. (Daily Mirror)



"Челси" сообщил Сесару Аспиликуэте, что отпустит того, только когда найдет замену. (Daily Mail)



Помимо Калиду Кулибали из "Наполи", "Челси" хочет приобрести Преснеля Кимпембе, Натана Аке или Жюля Кунде. (The Athletic)



"Челси" согласовал условия личного контракта с Кулибали. (Fabrizio Romano)



Готовясь к уходу Кулибали в "Челси", "Наполи" уже пытается приобрести на место сенегальца Кима Мин Джэ из "Фенербахче". (Sky Sports)



Нападающий "Эспаньола" Рауль Де Томас заинтересовал "Ньюкасл". (Ekrem Konur)



ПСЖ ищет покупателей на бывших полузащитников Премьер-Лиги Джорджиньо Вейналдума, Андера Эрреру и Идриссу Гейе. (talkSPORT)



Другое



Бывший тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Ирана. (Daily Mail)



Уэйн Руни будет получать в "Ди Си Юнайтед" 1 млн. фунтов в год. (The Sun)



Фанаты "Вест Хэма" в ярости от того, что их клуб установил цену на матч первого тура Премьер-Лиги против "Сити" в 100 фунтов. (Daily Star)



29 июля "Эвертон" проведет благотворительный товарищеский матч против киевского "Динамо" на "Гудисон Парк". (Liverpool Echo)



Нападающий Мартин Брэйтуэйт является самым богатым игроком "Барселоны". Вместе со своим дядей он владеет компанией из сферы недвижимости стоимостью четверть млрд. фунтов. (Daily Star)