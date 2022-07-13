"Вест Хэм" обсуждает покупку Скамакки

"Вест Хэм" вступил в переговоры о покупке нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

Как сообщает Evening Standard, приглашение нападающего является приоритетной задачей на это лето для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, чья команда лишена альтернатив Мичейлу Антонио впереди с момента продажи Себастьяна Алле в "Аякс" в январе 2021.



Проблема усугубляется тем, что "молотобойцы" едва попрощались с Андреем Ярмоленко, который номинально был дублером Антонио в завершившемся сезоне.



Что касается Скамакки, то "Вест Хэм" пока не выдвигал свое предложение, но уже ведет переговоры с "Сассуоло" насчет 23-летнего нападающего, забившего 16 голов в 36 матчах Серии А сезона 2021/22.



Контракт Джанлуки истекает только в 2026 году, поэтому "Сассуоло" просит за своего бомбардира около 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).