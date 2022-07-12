"Брентфорд" купил за рекордные деньги Льюис-Поттера

"Брентфорд" обновил свой трансферный рекорд покупкой нападающего Кина Льюис-Поттера у "Халла".

Льюис-Поттер заключил с "Брентфордом" контракт на шесть лет с опцией продления на 12 месяцев. Таким образом, Кин стал вторым новичком команды Томаса Франка в это трансферное окно после защитника Аарона Хики.



Evening Standard утверждает, что компенсация за 21-летнего англичанина составит 16 миллионов фунтов, однако за счет бонусов эта сумма может вырасти до рекордных для "пчел" 20 млн. фунтов.



Стоит отметить, что "Брентфорд" давно интересовался Льюис-Поттером, сперва попытавшись заполучить Кина прошлым летом и затем — в январе.



Льюис-Поттер находился в системе "Халла" с 2015 года, а в прошлом сезоне забил 13 голов в 47 матчах за команду из Чемпионшипа.



"Я рад, что нам удалось заполучить одного из крупнейших молодых талантов в Чемпионшипе. Он очень хорошо провел прошлый сезон. Он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи за команду из низов таблицы. Это впечатляющие показатели", — сообщил Томас Франк о своем новичке.