Руни возглавил "Ди Си Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии Уэйн Руни был назначен главным тренером "Ди Си Юнайтед" из МЛС.

В июне 36-летний Руни покинул тренерский мостик "Дерби", не сумев уберечь "баранов" от вылета из Чемпионшипа в Лигу Один.



Новым местом работы Руни становится одна из худших команд МЛС этого сезона в лице "Ди Си Юнайтед", где Уэйн выступал с 2018 по 2019 год, забив 23 гола и отдав 15 результативных передач в 48 матчах.



"Уэйн — футбольная легенда, а также один из самых интересных и перспективных тренеров в нашем виде спорта", — сообщили сопрезиденты "Ди-Си Юнайтед" Джейсон Левин и Стив Каплан в совместном заявлении.