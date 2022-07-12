Тен Хаг: "Мы не будем переоценивать этот результат"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предостерег от эйфории после своего первого матча на новом месте работы.

Ранее днем "Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках предсезонного матча в Бангкоке на глазах более 50,000 зрителей.



Эта победа была достигнута благодаря голам Джейдона Санчо, Фреда, Антони Мартиаля и Факундо Пельистри, однако Тен Хаг был очень сдержан в эмоциях после финального свистка.



"Сегодня я остался удовлетворен. Мы увидели отличный командный дух, но мы знаем, что это только начало. Мы совершили ряд ошибок при прессинге, мы позволяли сопернику создавать моменты, но и сами мы создали много".



"Мы должны упорно трудится над исправлением ошибок, но, конечно, мы счастливы. Я знаю, что у нас хорошие игроки. Мы начали строить команду, и меня порадовал первый матч".



"Это потребует много времени. Я увидел много ошибок. "Ливерпуль" сыграл тремя разными составами, не выпустив сильнейших игроков одновременно. Мы не будем переоценивать этот результат".



"Тем не менее, я увидел ряд хороших вещей. Много скорости и созидания впереди", — сообщил Тен Хаг MUTV.