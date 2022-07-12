Тен Хаг: "Мы не будем переоценивать этот результат"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предостерег от эйфории после своего первого матча на новом месте работы.

Ранее днем "Юнайтед" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0 в рамках предсезонного матча в Бангкоке на глазах более 50,000 зрителей.

Эта победа была достигнута благодаря голам Джейдона Санчо, Фреда, Антони Мартиаля и Факундо Пельистри, однако Тен Хаг был очень сдержан в эмоциях после финального свистка.

"Сегодня я остался удовлетворен. Мы увидели отличный командный дух, но мы знаем, что это только начало. Мы совершили ряд ошибок при прессинге, мы позволяли сопернику создавать моменты, но и сами мы создали много".

"Мы должны упорно трудится над исправлением ошибок, но, конечно, мы счастливы. Я знаю, что у нас хорошие игроки. Мы начали строить команду, и меня порадовал первый матч".

"Это потребует много времени. Я увидел много ошибок. "Ливерпуль" сыграл тремя разными составами, не выпустив сильнейших игроков одновременно. Мы не будем переоценивать этот результат".

"Тем не менее, я увидел ряд хороших вещей. Много скорости и созидания впереди", — сообщил Тен Хаг MUTV.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 21:00

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  1. jirrort 12.07.2022 21:20 # jirrort
    В следующем сезоне поборется за лигу конференций.

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  2. takernotagiver 12.07.2022 21:15 # takernotagiver
    Лысый шарлатан 2?

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  3. alexomck 12.07.2022 21:13 # alexomck
    клоппаут

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