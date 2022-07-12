"Вулверхэмптон" купил Коллинса у "Бернли"

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении центрального защитника "Бернли" Натана Коллинса.

Коллинс, также способный сыграть справа в обороне, заключил с "Вулверхэмптоном" пятилетний контракт, который предполагает опцию продления на 12 месяцев.



Натан становится первым новичком "волков" в это трансферное окно и немедленно направляется в Аликанте, где команда Бруну Лаже проводит тренировочный сбор.



Трансфер 21-летнего Коллинса оценивается в 20.5 млн. фунтов, что делает Натана самым дорогим ирландским футболистом всех времен.



Добавим, в "Бернли" Коллинс провел только один сезон, перебравшись на "Терф Мур" из "Стоука" прошлым летом. За "бордовых" Натан сыграл 22 матча во всех соревнованиях, но не смог уберечь их от вылета из Премьер-Лиги.