Гнабри не собирается в "Челси"
Вингер "Баварии" Серж Гнабри не собирается переходить в "Челси".
Накануне появилась информация, что "Челси" отчаялся приобрести Рафинью из "Лидса" и обратил свой взор на Гнабри как на альтернативную цель.
У Сержа остается всего один год по контракту с "Баварией", и ожидается, что 26-летний немец будет доступен для трансфера примерно за 34 миллиона фунтов.
Однако Bild утверждает, что из-за своей преданности бывшему клубу "Арсеналу" Гнабри не представляет свой переход в "Челси". Если Сержу будет суждено покинуть Мюнхен этим летом, он скорее вернется к "канонирам", чем отправится на "Стэмфорд Бридж".
12.07.2022 18:00
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Пхахахахахаха, бляяяччя
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Кто знает этого перца, слышал его вью перед матчами с Челси, он всегда говорил, что Лондон- красный. Хотя Фабрегас когда-то тоже говорил...
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