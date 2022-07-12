Гнабри не собирается в "Челси"

Серж Гнабри Вингер "Баварии" Серж Гнабри не собирается переходить в "Челси".

Накануне появилась информация, что "Челси" отчаялся приобрести Рафинью из "Лидса" и обратил свой взор на Гнабри как на альтернативную цель.

У Сержа остается всего один год по контракту с "Баварией", и ожидается, что 26-летний немец будет доступен для трансфера примерно за 34 миллиона фунтов.

Однако Bild утверждает, что из-за своей преданности бывшему клубу "Арсеналу" Гнабри не представляет свой переход в "Челси". Если Сержу будет суждено покинуть Мюнхен этим летом, он скорее вернется к "канонирам", чем отправится на "Стэмфорд Бридж".


Метки Бавария, Гнабри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2022 18:00

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  1. slash-lfc 12.07.2022 18:03 # slash-lfc
    Пхахахахахаха, бляяяччя

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  2. akado 12.07.2022 18:02 # akado
    Кто знает этого перца, слышал его вью перед матчами с Челси, он всегда говорил, что Лондон- красный. Хотя Фабрегас когда-то тоже говорил...

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