Гнабри не собирается в "Челси"

Вингер "Баварии" Серж Гнабри не собирается переходить в "Челси".

Накануне появилась информация, что "Челси" отчаялся приобрести Рафинью из "Лидса" и обратил свой взор на Гнабри как на альтернативную цель.



У Сержа остается всего один год по контракту с "Баварией", и ожидается, что 26-летний немец будет доступен для трансфера примерно за 34 миллиона фунтов.



Однако Bild утверждает, что из-за своей преданности бывшему клубу "Арсеналу" Гнабри не представляет свой переход в "Челси". Если Сержу будет суждено покинуть Мюнхен этим летом, он скорее вернется к "канонирам", чем отправится на "Стэмфорд Бридж".