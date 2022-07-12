Конте "легко" решился на то, чтобы остаться в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что решение остаться в лондонском клубе далось ему легко.

В концовке минувшего сезона Конте усомнился в том, что останется в "Тоттенхэме" на следующий сезон.



Однако "шпоры" финишировали в топ-4 Премьер-Лиги и вернулись в Лигу Чемпионов, а президент клуба Даниэль Леви пообещал Антонио приобретения и пока свое слово держит.



Итальянский специалист почувствовал, что "Тоттенхэм" разделяет его амбиции, и в данный момент Антонио полностью предан "шпорам".



"Я всегда говорил, что мне и клубу будет очень важно поговорить и принять лучшее решение — не только ради меня самого, но и ради клуба. Для меня было легко решиться продолжить развивать этот проект, потому что прежде всего у меня остается еще год по контракту. Я полностью предан этому проекту".



"Вы очень хорошо знаете мои амбиции. Я хочу, чтобы этот клуб продолжал становиться лучше. Финишировать в топ-4 было отличным достижением для нас, но это только начало".



"Нам нужно время и терпение, однако нам очень важно стать сильнее и конкурентноспособнее, чем в прошлом, потому что мы участвуем в четырех соревнованиях, и мы хотим быть амбициозными".



"У меня есть амбиции, и мои игроки хотят быть амбициозными. То же самое касается клуба. Когда ты финишировал в топ-4, это означает, что ты можешь ускорить данный процесс. Клуб определенно хочет создать нечто важное для своих фанатов".



"Наши амбиции состоят в том, чтобы становиться лучше и быть конкурентноспособными во всех соревнованиях. Для этого тебе нужна глубина состава. Но выиграть трофей — это очень сложно", — цитирует Конте Evening Standard.