Жоржиньо исключает свой уход из "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что счастлив в лондонском клубе и не собирается уходить.

Жоржиньо провел в "Челси" уже четыре сезона, и практически каждое лето игрока сборной Италии связывают с возвращением в Италию. Например, сейчас его сватают в "Ювентус".



В данный момент у Жоржиньо остается только один год по контракту, однако 30-летний полузащитник не просто хочет остаться, но и открыт к новой сделке.



"Конечно, я бы остался здесь подольше, я люблю "Челси".



"Мне очень хорошо здесь, и я, конечно, хотел бы остаться. Но вы знаете, что много всего происходит, и нельзя знать будущее. У меня есть контракт, и я обожаю быть здесь. Поэтому я не думаю о переходе куда-либо".



"Возвращение в Италию? Об этом спекулируют каждое лето! У меня нет таких мыслей. Я думаю лишь о "Челси", и я на 100 процентов сосредоточен на "Челси", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.