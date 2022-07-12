Жоржиньо исключает свой уход из "Челси"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что счастлив в лондонском клубе и не собирается уходить.
Жоржиньо провел в "Челси" уже четыре сезона, и практически каждое лето игрока сборной Италии связывают с возвращением в Италию. Например, сейчас его сватают в "Ювентус".
В данный момент у Жоржиньо остается только один год по контракту, однако 30-летний полузащитник не просто хочет остаться, но и открыт к новой сделке.
"Конечно, я бы остался здесь подольше, я люблю "Челси".
"Мне очень хорошо здесь, и я, конечно, хотел бы остаться. Но вы знаете, что много всего происходит, и нельзя знать будущее. У меня есть контракт, и я обожаю быть здесь. Поэтому я не думаю о переходе куда-либо".
"Возвращение в Италию? Об этом спекулируют каждое лето! У меня нет таких мыслей. Я думаю лишь о "Челси", и я на 100 процентов сосредоточен на "Челси", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.
12.07.2022 16:00
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кому он нужен только
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Легенда!
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