"Вест Хэм" потребовал 20 млн. фунтов от "Фулхэма" за Диопа

"Вест Хэм" потребовал 20 миллионов фунтов от "Фулхэма" за защитника Иссу Диопа.

По информации Evening Standard, на прошлой неделе "Вест Хэм" отклонил предложение "Фулхэма" по 25-летнему Диопу в размере 12 млн. фунтов.



Вместе с тем "молотобойцы" открыты к продаже Иссы и лишь хотят отбить большую часть своих инвестиций в французского защитника, купленного у "Тулузы" в 2018 году.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес может со спокойной душой отпустить Диопа, поскольку ранее этим летом купил Найефа Агерда, и Анджело Огбонна вернулся в строй после тяжелой травмы.



Добавим, основной связкой центральных защитников "молотобойцев" в прошлом сезоне были Курт Зума и Крейг Доусон.